В пригороде Краснодара ввели запрет на проезд большегрузных автомобилей

На трассе Краснодар— Кропоткин появились знаки, рекомендующие водителям большегрузных автомобилей следовать прямо по дороге без заезда в станицу Старокорсунскую. В самом населенном пункте также установили таблички с запретом на транзит. На введении этих ограничений настаивали местные жители, которым доставляет неудобство, когда большегрузы курсируют по улицам станицы, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

— Дороги внутри станицы не приспособлены для проезда большого количества многотонных машин. Начиная с ноября прошлого года, такие машины по нашим улицам ездят намного чаще, так как на автотрассе в районе станицы открылся пункт весового контроля. Многие водители-дальнобойщики предпочитают объехать этот пункт по территории Старокорсунской. Это доставляет неудобства жителям и угрожает их безопасности, — прокомментировала глава Старокорсунского сельского округа Виктория Бедная.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства добавили, что запрет не распространяется на водителей, доставляющих грузы для нужд жителей или работающих на своих грузовиках на территории Старокорсунской. Однако для них существует ограничение по весу — не более 26 тонн.