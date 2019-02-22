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Россиян предупредили об опасности ног на приборной панели 

Рамблер 17 минут назад
Фото: depositphotos.com
Автор канала «Авто махинатор» рассказал об опасностях, которые угрожают пассажирам, любящим класть ноги на приборную панель авто.
Автор заявил, что подушки безопасности в машинах срабатывают со скоростью от 160 километров в час. Модуль водительской подушки безопасности находится в центре руля, а пассажира — в приборной панели. Если в момент, когда «выстрелит» подушка, на панели окажутся ноги пассажира, он ударит себя коленями по лицу.
По словам автора канала, такой случай произошел в США.
Девушка, положившая ноги на «торпедо», сломала ногу из-за сработавшей подушки безопасности.
Удар подушки также может направить конечности человека вниз или в сторону, что грозит переломом обеих ног.
В Сети можно найти ролики, демонстрирующие, что происходит с манекенами в таких ситуациях.
«Авто махинатор» подчеркнул, что пассажиры должны сидеть в автомобиле ровно и прямо. Спина пассажира должна быть прижата к спинке его кресла. Обе ноги пассажира должны стоять на полу авто, коленка к коленке.
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