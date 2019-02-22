Пьяные полицейские попали в аварию под Улан-Удэ

Житель Бурятии снял на видео вылетевшую с дороги легковушку, за рулем которой находился, как утверждает автор, пьяный полицейский. Роликом уже заинтересовались в региональном управлении МВД, тем более что ДТП не было зарегистрировано.

Авария произошла днем 20 февраля на Спиртозаводской трассе в пригороде Улан-Удэ. На кадрах видно оказавшуюся в кювете Toyota Premio, причем сидящий за рулем страж порядка вообще никак не реагирует на происходящее, а его товарищ с трудом держится на ногах и не отвечает на вопросы.

Инспекторов ДПС, как уточняет издание "Ариг Ус", на место не вызывали, а потому о состоянии служителей закона остается судить только со слов автора. В региональном управлении МВД уже начали служебную проверку, по итогам которой полицейские могут быть уволены со службы, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.