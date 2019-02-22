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Кортеж Додона попал в ДТП 

Рамблер + ещё 15 3 часа назад
Фото: Reuters
Кортеж президента Молдавии Игорь Додон попал в аварию, передает ТАСС.
На пути следования кортежа президента на встречную полосу выехал автомобиль и столкнулся с машиной сопровождения Игоря Додона. Никто не пострадал, кортеж продолжил путь.
Полиция изучает обстоятельства происшествия.
Это уже вторая авария с участием кортежа президента Молдавии за последние месяцы. В сентябре 2018 года в районе города Страшены на встречную полосу вылетел грузовик и столкнулся с машинами Додона и его охраны, которые от удара перевернулись. Тогда несколько человек, включая самого президента, его сына и мать, получили травмы. Президент отказался от претензий в адрес водителя грузовика, несмотря на то, что ряд политиков придерживались версии о покушении.
ДТП , Игорь Додон , ИТАР-ТАСС
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