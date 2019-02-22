Прав нет — а штраф есть: Мара продолжает удивлять

Скандально известная уличная гонщица Мара Багдасарян задолжала за парковку, сообщается в базе данных на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Исполнительное производство было заведено в конце января после того, как девушке был выписан административный штраф за парковку в 2,5 тыс. рублей. В 2017 году девушку бессрочно лишили водительских прав на основании медицинской справки, согласно которой Багдасарян больна эпилепсией.

Стритрейсерша Мара Багдасарян, лишенная водительских прав, задолжала за парковку, следует из базы данных на сайте ФССП России. У девушки есть неоплаченный штраф за парковку в размере 2,5 тыс. рублей, который она получила 8 сентября 2018 года. 28 января 2019 года в отношении Багдасарян было возбуждено исполнительное производство по задолженности. При этом еще в 2017 году Савеловский суд лишил Багдасарян водительских прав по требованию столичной прокуратуры. Срок действия прав был бессрочно приостановлен по состоянию здоровья — на основании медицинской справки, согласно которой девушка больна эпилепсией.

Осенью прошлого года Мосгорсуд признал законным отказ возвращать ей водительское удостоверение. Адвокат Багдасарян Алексей Демин тогда пояснял, что в связи с негативным освещением личности его подзащитной в СМИ суд предвзято оценил обстоятельства дела.

В свою очередь представитель ГИБДД заявил, что все все основания для отказа в удовлетворении иска у суда были.

«Из представленной ранее медицинской справки следует, что Багдасарян не может быть допущена к управлению транспортных средств из-за наличия у нее психического заболевания — эпилепсии.

При получении нового медицинского заключения она намеренно скрыла этот факт», — заявил представитель ведомства.

В августе 2018 года также сообщалось, что один из столичных отделов ФССП оштрафовал Мару Багдасарян на общую сумму в 5 тыс. рублей и возбудил против нее два исполнительных производства. Также приставы выписали скандальной гонщице два штрафа по 2,5 тыс. рублей из-за просрочки по оплате штрафов за парковку. В итоге тогда задолженность девушки по штрафам составила 10 тыс. рублей. Тогда СМИ сообщали, что в протоколах правоохранителей упоминается автомобиль Багдасарян — Mercedes-Benz S63 AMG, но с новыми номерами, а не теми, по которым гонщицу хорошо знают столичные дорожные полицейские.

Несмотря на то, что суд лишил Багдасарян прав, сотрудники ГИБДД уже не один раз останавливали ее время езды по Москве без удостоверения. Так, летом ее задержали около 01:30 на 3-й Магистральной улице за рулем рулем Mercedes. При проверке документов она не показала инспекторам ДПС свое водительское удостоверение. В отношении 24-летней москвички был составлен протокол об административном правонарушении.

Стритрейсерша получила скандальную известность после того, как стала одной из фигуранток резонансной истории про «гонки на Gelandewagen». В мае 2016 года компания молодых людей в течение нескольких часов уходила от полиции на машине Руслана Шамсуарова, сына топ-менеджера компании «ЛУКойл» Азата Шамсуарова.

Двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, на глазах полицейских они грубо нарушили правила ПДД, а когда правоохранители попытались их задержать, стали уходить на машине, разогнавшись до 250 км/ч. Иномарка пересекала двойные сплошные, выезжала на газоны у студенческого общежития МГУ. При этом участники «заезда» вели видеозапись происходящего и транслировали ее в социальных сетях. На записи слышно, как молодые люди оскорбляют сотрудников полиции и смеются.

За рулем находился гражданин Таджикистана Абдувахоб Маджидов, Багдасарян и еще трое молодых людей были на пассажирских сидениях. За неповиновение полиции участники инцидента были приговорены к общественным работам и административным арестам.

Всего с ноября 2016 года в отношении Багдасарян было рассмотрено более 70 административных протоколов, составленных за уклонение от исполнения административного наказания.

Позже Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Тогда выяснилось, что за девушкой числятся неоплаченные штрафы примерно на миллион рублей.

В декабре 2016 года за уклонение от уплаты административных штрафов и многочисленные нарушения ПДД она была приговорена к 24 суткам ареста, выплате 200 тыс. рублей штрафа, а также 595 часам обязательных работ, которые девушка отбывала в ГБУ «Жилищник» района Сокол.

Изначально приставы хотели, чтобы Багдасарян работала дворником и занималась уборкой территории предприятия, однако впоследствии ее защитники предоставили документы, согласно которым заниматься тяжелой работой девушке было нельзя по причине эпилепсии. После предоставленной справки действие прав стритрейсерши временно приостановили.