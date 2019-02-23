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Водитель чудом избежал смерти от деревянной доски в Нью‐Йорке 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Водитель Uber Мажбуб Лодхи ехал по 65-й улице Вудсайда, когда на его машину упала доска, оторвавшаяся от эстакадной линии, по которой проходил поезд метро. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Доска пробила лобовое стекло в нескольких сантиметрах от мужчины и вонзилась в пассажирское сиденье. Водитель остался невредим, его засыпало осколками стекла.
Несколько других досок упали на улицу, но никого не задели.
Член городского совета Нью-Йорка Джимми Ван Брамер потребовал провести расследование. По его мнению, за случившееся должно ответить столичное транзитное управление, которое отвечает за состояние метрополитена Нью-Йорка. Ван Брамер считает, что по вине ведомства инфраструктура городского метро полностью разрушена.
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