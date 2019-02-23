Водитель чудом избежал смерти от деревянной доски в Нью‐Йорке

Водитель Uber Мажбуб Лодхи ехал по 65-й улице Вудсайда, когда на его машину упала доска, оторвавшаяся от эстакадной линии, по которой проходил поезд метро. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Доска пробила лобовое стекло в нескольких сантиметрах от мужчины и вонзилась в пассажирское сиденье. Водитель остался невредим, его засыпало осколками стекла.

Несколько других досок упали на улицу, но никого не задели.

Член городского совета Нью-Йорка Джимми Ван Брамер потребовал провести расследование. По его мнению, за случившееся должно ответить столичное транзитное управление, которое отвечает за состояние метрополитена Нью-Йорка. Ван Брамер считает, что по вине ведомства инфраструктура городского метро полностью разрушена.