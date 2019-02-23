ДТП с участием кортежа Додона попало на видео

Момент аварии с участием кортежа президента Молдавии попал на видео

Регистратор запечатлел столкновение легкового автомобиля с кортежем президента Молдавии. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 февраля.

Как сообщалось ранее, авария случилась во время служебной поездки. По предварительной версии, виновником ДТП является водитель встречной машины, не справившийся с управлением в сложных погодных условиях.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.