ДТП с участием кортежа Додона попало на видео

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Момент аварии с участием кортежа президента Молдавии попал на видео 

Вести.Ru 3 часа назад
Регистратор запечатлел столкновение легкового автомобиля с кортежем президента Молдавии. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 февраля.
Как сообщалось ранее, авария случилась во время служебной поездки. По предварительной версии, виновником ДТП является водитель встречной машины, не справившийся с управлением в сложных погодных условиях.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
Отметим, что сравнительно недавно — в сентябре минувшего года, кортеж Игоря Додона уже попадал в аварию. Тогда в его Mercedes врезался грузовик, выскочивший со "встречки".
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