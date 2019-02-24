Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликованы кадры с места страшной аварии на Невском проспекте 

ТК «Звезда» 1 час назад
Водитель BMW Х6 насмерть сбил пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Минувшей ночью в центре Санкт-Петербурга водитель, находившийся за рулем BMW Х6, совершил выезд на тротуар и сбил несколько пешеходов. Двое человек погибли на месте, еще четверо получили травмы. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ, мужчина, находившийся за рулем, был пьян. Кроме того, на его счету — более 50 штрафов. Водитель задержан и отправлен на медосвидетельствование.
По словам очевидцев, автомобиль вылетел на тротуар, сбил группу людей и вернулся обратно на дорогу. Водитель попытался сбежать с места происшествия.
ТК «Звезда»: последние новости
Опубликован момент наезда BMW Х6 на пешеходов в центре Петербурга Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту Автоледи перепутала педали и перебила машины в салоне: видео
ДТП , Видео , BMW
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
ДТП с участием кортежа Додона попало на видео
ДТП
Автобус и грузовик столкнулись в Новой Москве
ДТП
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
Пьяные полицейские попали в аварию под Улан-Удэ
ДТП
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
Автоледи на тест-драйве разнесла витрину салона
ДТП
Автобус с пассажирами влетел в фуру в Москве
ДТП
Полицейский перекрыл движение из-за хромой собаки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение