Опубликованы кадры с места страшной аварии на Невском проспекте

Водитель BMW Х6 насмерть сбил пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Минувшей ночью в центре Санкт-Петербурга водитель, находившийся за рулем BMW Х6, совершил выезд на тротуар и сбил несколько пешеходов. Двое человек погибли на месте, еще четверо получили травмы. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ, мужчина, находившийся за рулем, был пьян. Кроме того, на его счету — более 50 штрафов. Водитель задержан и отправлен на медосвидетельствование.

По словам очевидцев, автомобиль вылетел на тротуар, сбил группу людей и вернулся обратно на дорогу. Водитель попытался сбежать с места происшествия.