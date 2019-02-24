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Источник: гражданин США погиб в результате наезда BMW в Петербурге 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: ©spb_today vk.com
Гражданин США погиб в результате ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, когда внедорожник BMW X6 сбил пешеходов на тротуаре. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«Один из погибших — гражданин США 1978 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Сообщается, что второй жертвой аварии стала 39-летняя жительница Москвы.
Ранее стало известно, что виновник ДТП задержан.
Авария произошла в ночь на 24 февраля в Центральном районе Петербурга, на Невском проспекте. В результате происшествия ещё три человека были госпитализированы.
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ДТП , BMW , BMW X6
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