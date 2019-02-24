Источник: гражданин США погиб в результате наезда BMW в Петербурге

Гражданин США погиб в результате ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, когда внедорожник BMW X6 сбил пешеходов на тротуаре. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Один из погибших — гражданин США 1978 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что второй жертвой аварии стала 39-летняя жительница Москвы.

Ранее стало известно, что виновник ДТП задержан.

Авария произошла в ночь на 24 февраля в Центральном районе Петербурга, на Невском проспекте. В результате происшествия ещё три человека были госпитализированы.