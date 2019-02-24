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Виновник ДТП на Невском был лишён прав с прошлого года 

News.ru 2 часа назад
Фото: Мурад Касымов/vkontakte
Уроженец Азербайджана, вылетевший на тротуар Невского проспекта на своём BMW X6 и сбивший пятерых человек, управлял автомобилем без прав.
«29-летнего безработного Мурада Касымова лишили права управлять машиной 13 ноября 2018 года», — сообщили 78.ru в правоохранительных органах.
Смертельное ДТП в Санкт-Петербурге произошло в ночь на 24 февраля, водитель был пьян.
Как ранее писал News.ru, два человека погибли, трое пострадали от наезда машины на пешеходов на Невском проспекте в центре Петербурга. Один из погибших — гражданин США 1978 года рождения. Второй жертвой стала 39-летняя москвичка.
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ДТП , BMW , BMW X6 , МВД
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