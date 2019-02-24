Виновник ДТП на Невском был лишён прав с прошлого года

Уроженец Азербайджана, вылетевший на тротуар Невского проспекта на своём BMW X6 и сбивший пятерых человек, управлял автомобилем без прав.

«29-летнего безработного Мурада Касымова лишили права управлять машиной 13 ноября 2018 года», — сообщили 78.ru в правоохранительных органах.

Смертельное ДТП в Санкт-Петербурге произошло в ночь на 24 февраля, водитель был пьян.

Как ранее писал News.ru, два человека погибли, трое пострадали от наезда машины на пешеходов на Невском проспекте в центре Петербурга. Один из погибших — гражданин США 1978 года рождения. Второй жертвой стала 39-летняя москвичка.