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Погибший в ДТП американец очень любил Россию 

News.ru 1 час назад
Фото: vk.com/spb_today
Знакомый Тодда Кроуэла, трагически погибшего под колёсами иномарки на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, рассказал о своём товарище. Со слов мужчины американец очень любил Россию и в ближайшее время собирался отправиться в путешествие по стране и добраться автостопом до Байкала.
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«Он приехал из Атланты. С ним было приятно общаться и петь. Он рассказывал, что готовится путешествовать по России, хотел добраться до Иркутска, ему очень нравилось в нашей стране. Он учил русский язык», — сказал молодой человек.
Он добавил, что Кроуэл очень любил русскую музыку, не раз исполнял песни в караоке. Особенно ему нравилось творчество Сергея Шнурова и группы «Ленпинград», информирует РЕН ТВ
Трагедия произошла на Невском проспекте. 30-летний Мурад Касымов, управляя BMW X6, вылетел на большой скорости на тротуар и буквально снес группу пешеходов, писал ранее News.ru. Среди них был американский гражданин. От полученных травм он скончался, не приходя в сознание.
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Комментарии33
ДТП , BMW , BMW X6 , Сергей Шнуров , РЕН ТВ
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