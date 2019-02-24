Погибший в ДТП американец очень любил Россию

Знакомый Тодда Кроуэла, трагически погибшего под колёсами иномарки на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, рассказал о своём товарище. Со слов мужчины американец очень любил Россию и в ближайшее время собирался отправиться в путешествие по стране и добраться автостопом до Байкала.

«Он приехал из Атланты. С ним было приятно общаться и петь. Он рассказывал, что готовится путешествовать по России, хотел добраться до Иркутска, ему очень нравилось в нашей стране. Он учил русский язык», — сказал молодой человек.

Он добавил, что Кроуэл очень любил русскую музыку, не раз исполнял песни в караоке. Особенно ему нравилось творчество Сергея Шнурова и группы «Ленпинград», информирует РЕН ТВ