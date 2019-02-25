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В ГИБДД рассказали, когда заработает система контроля за водителями такси 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 25 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. ГИБДД разрабатывает систему учета и контроля за водителями такси и техническим состоянием их машин, она заработает в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости глава ГИБДД России Михаил Черников.
"Речь идет о создании системы, позволяющей произвести выгрузку из базы данных по перечню водителей. Не по каждому в отдельности — это можно сделать уже сейчас, — а по списку. К примеру, выходят на работу 1000 человек. По водительскому удостоверению мы можем «пробить» каждого, но это очень долго. А если будет пакетная выгрузка водительского состава, с которым работает агрегатор такси, то все будет быстро — нажал кнопку, посмотрел реестр, увидел, лишен или не лишен человек права управления. Опять же, за системные нарушения можно будет приостанавливать разрешение", — рассказал он.
По его словам, новая система позволит также отследить техническое состояние автомобиля.
"Когда мы зайдем в систему, мы будем видеть реальное техническое состояние автомобиля. Главное для нас — предотвратить незаконные перевозки. Поэтому мы заинтересованы совместными усилиями с органами исполнительной власти и с надзорными органами разработать такую систему. И мы ее сделаем, она заработает в этом году", — добавил Черников.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Елизавета Исакова , ГИБДД , РИА Новости
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