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Подросток погиб и еще три человека пострадали на Камчатке в аварии со снегоходом 

ТАСС + ещё 3 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Один подросток погиб и еще три человека, включая двоих детей, пострадали в аварии на снегоходе в районе горнолыжной базы в Усть-Камчатском районе на Камчатке. Это произошло 23 февраля, но пресс-служба УМВД региона сообщила об этом в понедельник.
"В 5 километрах от села Эсса в районе горнолыжной базы 23 февраля в лесу подросток 2005 года рождения, управляя снегоходом, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате он от полученных травм скончался на месте. Его пассажирам, двум девочкам 12 и 7 лет, а также женщине 34 лет, назначено амбулаторное лечение", — сообщил ТАСС представитель ведомства.
Он отметил, что по факту аварии полиция проводит проверку.
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