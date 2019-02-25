Перепутавший педали водитель разнес кафе

Китайский водитель, управлявший внедорожником, не справился с машиной и въехал прямиком в кафе. Инцидент произошёл в городе Мяньян в провинции Сычуань, его запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в кафе. На кадрах видно, как машина въезжает в большую стеклянную витрину, сметая всё на своём пути. Лишь чудом обошлось без жертв: официанты успели отбежать, а сидевшие за столиком люди не получили серьёзных травм, хотя машина оказалась буквально в паре десятков сантиметров от них. Сообщается, что за рулём авто был неопытный водитель, при совершении поворота перепутавший педаль газа и тормоз.