Горящий автомобиль попал на видео во Владикавказе

"По прибытии пожарного подразделения к месту вызова было установлено, что в городе в городе Владикавказ, улица Московская, 67, горел автомобиль ГАЗ "31029" на площади 3 квадратных метра", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что пожал был потушен сразу после того, как его локализовали в 09.21. В чрезвычайном ведомстве добавили, что в результате пожара есть пострадавшие.