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Горящий автомобиль попал на видео во Владикавказе 

Sputnik Южная Осетия + ещё 22 2 часа назад
Фото: sputnik-ossetia.ru
Во Владикавказе в воскресенье утром горел автомобиль ГАЗ "31029", на место пожара прибыли сотрудники МЧС Северной Осетии, сообщает пресс-служба ведомства.
"По прибытии пожарного подразделения к месту вызова было установлено, что в городе в городе Владикавказ, улица Московская, 67, горел автомобиль ГАЗ "31029" на площади 3 квадратных метра", — отмечается в сообщении.
Отмечается, что пожал был потушен сразу после того, как его локализовали в 09.21. В чрезвычайном ведомстве добавили, что в результате пожара есть пострадавшие.
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