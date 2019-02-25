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Трое погибли в ДТП в Новосибирске 

Рамблер 1 час назад
Легковая машина ВАЗ-21093 в Новосибирске врезалась в стоящий на обочине контейнеровоз Mercedes. В результате аварии погибли трое пассажиров легкового автомобиля — двое мужчин и женщина. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 и двое его пассажиров — женщина 1995 года рождения и мужчина 1984 года рождения — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также личности всех погибших и пострадавших в аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ДТП , Фото
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