Ехавший по тротуару российский водитель выстрелил в пешехода

В Петербурге полиция разыскивает водителя автомобиля Renault Duster , который выстрелил в пешехода, сделавшего ему замечание за езду по тротуару. Об этом РИА Новости сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 25 февраля.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 февраля, в Калининском районе. 32-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на Тимуровской улице и увидел, что по тротуару едет автомобиль.

Пешеход сделал замечание водителю, а тот вышел из салоны машины и выстрелил ему в лицо из газового пистолета.

Стрелявший скрылся с места преступления.