Гонки в стиле GTA устроили в Иркутске

Четверо уроженцев Иркутской области за одну ночь убили мужчину, ранили девушку, угнали две машины и устроили перестрелку с бойцами СОБР, сообщает паблик ВК «Инцидент Иркутск».

По информации подписчиков сообщества, мужчины в возрасте 23-29 лет остановились на трассе под Братском из-за того, что в их Жигулях пятой модели кончился бензин. Позже стало известно, что автомобиль принадлежит ГИБДД города Братска и «уже давно списан в утиль». Первым на призыв остановиться притормозил водитель джипа Тойота Лэнд Крузер. Однако, после того, как в его сторону раздались несколько выстрелов, мужчине удалось скрыться. Водителю и пассажирам Лады Приоры повезло меньше. Злоумышленники застрелили владельца машины, ранили пассажирку и завладели автомобилем. К этому моменту преступников уже разыскивали полицейские по сообщению водителя Лэнд Крузера.

Нападавшие на угнанной Ладе доехали до села Кузнецовка. Там силой отняли машину у местного таксиста и пересели на него. Бойцы СОБРа устроили засаду на угонщиков в районе кольца Порожское. Преступники первыми открыли огонь, однако, увидев неравное соотношение сил, решили сдаться.

По информации ТАСС, на момент совершения преступления все четверо были пьяны. Трое мужчин ранее были судимы.