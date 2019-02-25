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Гонки в стиле GTA устроили в Иркутске 

Рамблер 1 час назад
Фото: vk.com/inci38
Четверо уроженцев Иркутской области за одну ночь убили мужчину, ранили девушку, угнали две машины и устроили перестрелку с бойцами СОБР, сообщает паблик ВК «Инцидент Иркутск».
По информации подписчиков сообщества, мужчины в возрасте 23-29 лет остановились на трассе под Братском из-за того, что в их Жигулях пятой модели кончился бензин. Позже стало известно, что автомобиль принадлежит ГИБДД города Братска и «уже давно списан в утиль». Первым на призыв остановиться притормозил водитель джипа Тойота Лэнд Крузер. Однако, после того, как в его сторону раздались несколько выстрелов, мужчине удалось скрыться. Водителю и пассажирам Лады Приоры повезло меньше. Злоумышленники застрелили владельца машины, ранили пассажирку и завладели автомобилем. К этому моменту преступников уже разыскивали полицейские по сообщению водителя Лэнд Крузера.
Нападавшие на угнанной Ладе доехали до села Кузнецовка. Там силой отняли машину у местного таксиста и пересели на него. Бойцы СОБРа устроили засаду на угонщиков в районе кольца Порожское. Преступники первыми открыли огонь, однако, увидев неравное соотношение сил, решили сдаться.
По информации ТАСС, на момент совершения преступления все четверо были пьяны. Трое мужчин ранее были судимы.
Пресс служба регионального управления Следственного комитета заявила, что задержанным предъявлено обвинение в разбоях, убийстве, покушении на убийство. Обвиняемые арестованы и дают признательные показания.
Комментарии
ДТП , Lada , Toyota , Lada Priora , СКР , ГИБДД
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