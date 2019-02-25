Люди пострадали при аварии с автобусом в Москве

Рейсовый автобус врезался в фонарь на юго-востоке столице. В салоне транспортного средства находились пассажиры.

Инцидент произошёл по адресу: проспект Андропова, д. 50 к. 1, сообщает «Пятый канал».

Пострадали, как минимум, три человека. Их состояние уточняется.

На месте происшествия работают пять бригад медиков, а также сотрудники ГИБДД . По предварительным данным, автобус протаранил мачту городского освещения после столкновения с легковушкой.

Ранее News.ru писал, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Свердловской области. Автобус, грузовик и легковые машины столкнулись на 203-м километре Серовского тракта. Некоторые транспортные средства получили серьёзные повреждения.