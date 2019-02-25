Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Люди пострадали при аварии с автобусом в Москве 

News.ru 4 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Рейсовый автобус врезался в фонарь на юго-востоке столице. В салоне транспортного средства находились пассажиры.
Инцидент произошёл по адресу: проспект Андропова, д. 50 к. 1, сообщает «Пятый канал».
Пострадали, как минимум, три человека. Их состояние уточняется.
На месте происшествия работают пять бригад медиков, а также сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, автобус протаранил мачту городского освещения после столкновения с легковушкой.
Ранее News.ru писал, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Свердловской области. Автобус, грузовик и легковые машины столкнулись на 203-м километре Серовского тракта. Некоторые транспортные средства получили серьёзные повреждения.
News.ru: последние новости
Первый поезд пройдёт по Крымскому мосту в декабре Виновник ДТП на Невском был лишён прав с прошлого года Двое погибли при наезде машины на пешеходов в Петербурге
ДТП , ГИБДД
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
ДТП с участием кортежа Додона попало на видео
ДТП
Бензин в России резко подорожал
Автоновости
Наезд на Невском: водителя арестовали на два месяца
ДТП Статьи
Перепутавший педали водитель разнес кафе
ДТП
«Надышался шариками»: страшное ДТП в Петербурге
ДТП Статьи
Автобус и грузовик столкнулись в Новой Москве
ДТП
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
Пьяные полицейские попали в аварию под Улан-Удэ
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение