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CTV: на востоке Канады столкнулись около 70 автомобилей 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Десять человек пострадали в результате столкновения примерно 70 автомобилей на одном из скоростных шоссе в восточной канадской провинции Онтарио. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.
Инцидент произошел в районе города Барри. По данным полиции, в больницу были доставлены десять человек, их жизни вне опасности. Из-за ДТП движение по трассе на этом участке закрыто в двух направлениях.
Также сообщается, что на дорогу из поврежденного грузовика вылилось порядка 500 литров дизельного топлива. На месте работают спасательные службы.
Причиной аварии стали погодные условия — сильный снегопад.
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