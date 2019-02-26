CTV: на востоке Канады столкнулись около 70 автомобилей

Десять человек пострадали в результате столкновения примерно 70 автомобилей на одном из скоростных шоссе в восточной канадской провинции Онтарио. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в районе города Барри. По данным полиции, в больницу были доставлены десять человек, их жизни вне опасности. Из-за ДТП движение по трассе на этом участке закрыто в двух направлениях.

Также сообщается, что на дорогу из поврежденного грузовика вылилось порядка 500 литров дизельного топлива. На месте работают спасательные службы.

Причиной аварии стали погодные условия — сильный снегопад.