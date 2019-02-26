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Автобус частично разорвало при ДТП в Москве 

Газета.Ru 3 часа назад
В ГУП "Мосгортранс" проинформировали о ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел примерно в 23.00 недалеко от д. 50, корп. 1 по проспекту Андропова. Водитель легкового автомобиля при выполнении резкого маневра столкнулся с автобусом. После этого автобус отбросило на столб.
"В автобусе пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь", — заявили в ведомстве.
Как видно на кадрах с мета происшествия, столб "раскроил" переднюю часть транспортного средства на две.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.
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