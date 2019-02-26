Автобус частично разорвало при ДТП в Москве

В ГУП "Мосгортранс" проинформировали о ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел примерно в 23.00 недалеко от д. 50, корп. 1 по проспекту Андропова. Водитель легкового автомобиля при выполнении резкого маневра столкнулся с автобусом. После этого автобус отбросило на столб.

"В автобусе пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь", — заявили в ведомстве.

Как видно на кадрах с мета происшествия, столб "раскроил" переднюю часть транспортного средства на две.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.