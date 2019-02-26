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Жители Магадана поймали пьяного автоугонщика через WhatsApp 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители Магадана объединились в мессенджере WhatsApp и за несколько часов поймали мужчину, угнавшего автомобиль BMW, сообщает во вторник официальный сайт УМВД России по региону.
Полицейские пояснили, что автомобиль угнал нетрезвый магаданец, увидев, что его дверь не заперта, а в замке зажигания оставлен ключ.
"Владелец BMW не сразу обратилась в полицию. Сначала она разместила объявление об угоне в социальных сетях и сделала рассылку в приложении WhatsApp. Проинформированные жители города через несколько часов обнаружили машину около дома по улице Приморской, где, как оказалось, проживал злоумышленник, и заблокировали ему выезд. Затем граждане вызвали сотрудников ГИБДД", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", максимальная санкция которой лишение свободы на срок до пяти лет.
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ДТП , BMW , ГИБДД
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