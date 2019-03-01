Автоинспектор погиб в Москве

Автоинспектор погиб в Москве, оформляя мелкое ДТП, рассказали ТАСС в городских управлениях МВД и ГИБДД.

Минувшим вечером в Гагаринском тоннеле произошла незначительная аварии, ради оформления которой на место прибыл экипаж ДПС. В процессе оформления ДТП полицейский находился в служебном автомобиле. В этот момент в машину на высокой скорости врезался автомобиль « Лексус ».

В результате столкновения правоохранитель скончался. В настоящее время столичная полиция проводит проверку в связи с произошедшим.