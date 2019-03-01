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Автоинспектор погиб в Москве 

Рамблер + ещё 24 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Автоинспектор погиб в Москве, оформляя мелкое ДТП, рассказали ТАСС в городских управлениях МВД и ГИБДД.
Минувшим вечером в Гагаринском тоннеле произошла незначительная аварии, ради оформления которой на место прибыл экипаж ДПС. В процессе оформления ДТП полицейский находился в служебном автомобиле. В этот момент в машину на высокой скорости врезался автомобиль «Лексус».
В результате столкновения правоохранитель скончался. В настоящее время столичная полиция проводит проверку в связи с произошедшим.
ДТП , Lexus , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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