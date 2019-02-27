Священник с дочерью погибли в ДТП под Челябинском

В ДТП в Челябинской области погибли священник Кирилл Шаламов с 16-летней дочерью Ксенией. Автомобиль Renault , в котором они находились, столкнулся с автовозом Audi

Авария произошла утром 26 февраля на трассе в районе поселка Вахрушево (входит в состав города Копейска). Судя по видео, легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

Погибший — клирик Иверского храма села Миасского, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. У него осталась жена с 10-летним сыном, сообщает 74.ru.

Прощание со священником состоится 2 марта в храме, где он служил.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий выразил соболезнования родственникам священника и прихожанам.