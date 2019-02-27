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Священник с дочерью погибли в ДТП под Челябинском 

Ридус + ещё 3 6 часов назад
В ДТП в Челябинской области погибли священник Кирилл Шаламов с 16-летней дочерью Ксенией. Автомобиль Renault, в котором они находились, столкнулся с автовозом Audi.
Авария произошла утром 26 февраля на трассе в районе поселка Вахрушево (входит в состав города Копейска). Судя по видео, легковой автомобиль получил серьезные повреждения.
Погибший — клирик Иверского храма села Миасского, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. У него осталась жена с 10-летним сыном, сообщает 74.ru.
Прощание со священником состоится 2 марта в храме, где он служил.
Митрополит Челябинский и Миасский Григорий выразил соболезнования родственникам священника и прихожанам.
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