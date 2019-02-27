Два БТР смяли четыре автомобиля в Курске 

Днем 27 февраля в центре Курска произошла авария с участием БТР, принадлежащих курскому гарнизону, и гражданских автомобилей. Об этом сообщает KurskTV.ru.
На записи, опубликованной изданием, видно, что четыре легковушки оказались зажаты между двух бронетранспортеров. В результате аварии образовался «паровозик», в котором БТР находились «с головы и хвоста», а смятые легковые авто стали «вагонами».
При каких обстоятельствах произошла авария, не уточняется. Информации о пострадавших нет.
По версии «Курской правды», легковушки «втиснулись» на полосу, по которой ехала военная техника. Водитель одного БТР не успел затормозить, врезался в Hyundai Solaris, тот — в ехавшую впереди Audi, она столкнулась с ВАЗ, который затем въехал в Volkswagen. Немецкий кроссовер врезался в другой БТР, ставший «головой» этого «паровозика».