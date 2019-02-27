Зажали бронетранспортеры: как БТР давил легковушки

Два бронетранспортера попали в аварию с четырьмя легковыми автомобилями в центре Курска. Сообщается, что легковушки оказались зажаты между боевой техникой, которая колонной передислоцировалась в одну из военных частей города. Как ни странно, БТР нередко становятся участниками ДТП на российских дорогах.

В центре Курска четыре легковых автомобиля столкнулись с двумя бронетранспортерами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. Как отмечают СМИ, легковые автомобили оказались зажаты между бронетранспортерами на улице Добролюбова. Собеседник агентства уточнил, что военная техника следовала колонной: их передислоцировали в одну из воинских частей города.

В региональном управлении МЧС сообщили ТАСС, что пострадавших в результате инцидента нет.

К слову, БТР попадают в аварии на российских улицах довольно часто. Такой инцидент произошел в ноябре прошлого года в Иркутской области. Водитель Lexus GS300 на большой скорости — 170 км/ч — прорвал армейское оцепление и врезался БТР, сообщали «Вести-Иркутск».

Авария произошла возле деревни Жердовка на Качугском тракте вечером 22 ноября. Как утверждают очевидцы, водитель Lexus, не желая стоять в пробке из-за перекрытой военной автоинспекцией трассы, пошел на радикальные меры.

«Водитель прорвал отцепление и чуть не задавил контрактника, который два раза объяснял ему, что проезд закрыт и что надо подождать, когда пройдет колонна. В головном БТР сразу предложили оттеснить его мягко на обочину, не первый раз так делалось, но поступил приказ колонне принять вправо и пропустить», — отметил свидетель произошедшего.

В мае прошлого года серьезное ДТП с участием БТР произошло в Крыму. По неизвестным причинам два бронетранспортера вылетели с дороги под Симферополем, сообщили очевидцы «Крыминформ» . «Два БТР шли на сцепке. Один лежит в кювете, второй вылетел на обочину», — указал один из них.

Он отметил, что вскоре после аварии на узкой дороге образовался внушительный затор. О пострадавших в аварии ничего не сообщалось. Неизвестна и причина, по которой водитель первой военной машины допустил съезд в кювет.

До этого, 16 августа 2017 года, БТР попал в аварию в Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники в региональном МВД . «ДТП произошло на перекрестке в районе села Нестеровское. БТР на полном ходу заехал на установленные вдоль федеральной трассы „Кавказ“ бетонные отбойники и повис на них», — отметил собеседник агентства. При этом пострадавших в результате аварии нет.

Чтобы снять БТР с конструкций и оттащить обратно на проезжую часть, пришлось воспользоваться специальной техникой. Источник пояснил, что боевая машина является собственностью военной части, дислоцированной в одном из населенных пунктов региона. По его словам, техника следовала в Чечню. В дороге у БТР отказала тормозная система, поэтому во избежание столкновения с другим автомобилем водитель направил БТР на отбойники.

И этот случай стал вторым за месяц. За девять дней до этого бронетранспортер столкнулся с легковым автомобилем Kia в Кемерово, сообщил представитель регионального главка МВД. Пострадавших в результате аварии не было. За рулем легкового автомобиля была женщина, уточнили там.

Через некоторое время видеозаписи с места ДТП разместили в социальных сетях. Как утверждают свидетели происшествия, легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

Месяцем ранее военный бронетранспортер БТР-80 врезался в пассажирский микроавтобус на автомобильной дороге Североморск — Мурманск, сообщал FlashNord со ссылкой на источник в военной полиции.

«БТР допустил наезд сзади на пассажирский микроавтобус», — уточнил он.

Пострадавших в результате инцидента не было, отметил собеседник издания. По факту ДТП провели проверку.

Дорожный инцидент с БТР произошел также 6 февраля 2017 года. Утром в этот день жители юго-востока Москвы начали сообщать в социальных сетях о том, что бронетранспортер попал в аварию с иномаркой на МКАД. Очевидцы также приложили к своим сообщениям пару фотографий. При этом самого столкновения на фотографиях не видно. На них можно разобрать только Toyota Camry, вплотную припаркованную следом за двумя БТР.

По опубликованной в интернете видеозаписи можно понять, что бронетехника остановилась на второй полосе в районе 13-го километра внешней стороны трассы. Тем самым она создала дополнительные помехи движущимся в условиях плотного потока машинам. Судя по кадрам, в колонне, сопровождаемой полицейской машиной с включенным спецсигналом, стояли всего два бронетранспортера.

На другой видеозаписи, на которую попала колонна в движении, видно, что два БТР едут на жесткой сцепке, а за ними следует тот самый седан Camry, который очевидцы назвали виновником ДТП.

Впрочем, через некоторое время после появления в СМИ первых сообщений о ДТП в ГИБДД опровергли эту информацию, уточнив, что никаких сообщений об аварии в ведомстве зафиксировано не было.