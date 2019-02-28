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Эксперты рассказали, чем водителю грозит ДТП с военной техникой 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Кроме гарантированно искорёженного кузова автомобиля авария с участием военной техники для гражданских водителей чревата ещё и судебными разбирательствами с представителями российской армии, сообщает портал «Автовзгляд».
Автор статьи вместе с юристом проанализировали ДТП, произошедшее 27 февраля в Курске, где четыре гражданских легковых автомобиля оказались зажаты двумя бронетранспортёрами.
Согласно п.2.7 правил дорожного движения автолюбителям запрещено пересекать и занимать место в организованной колонне с сопровождением. Если впоследствии будет доказано, что движение военной техники было организовано по всем требованиям, то вина водителей «легковушек» очевидна. Впрочем, по словам юриста Алексея Середина, даже если ответственность за ДТП возложат на военнослужащих, то в этом случае ждать от страховой компании выплаты по ОСАГО не стоит, поскольку федеральный закон не обязывает российскую армию страховать военную технику.
Середин уверяет, в этой ситуации пострадавшим водителям необходимо смело обращаться в суд с иском о возмещении материального вреда к Министерству обороны РФ. По его словам, практика показывает, что если вина военнослужащих в ДТП очевидна, то много времени на судебные тяжбы юристы Минобороны не тратят и относительно быстро соглашаются компенсировать ущерб.
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ДТП , Министерство обороны , АвтоВзгляд
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