Эксперты рассказали, чем водителю грозит ДТП с военной техникой

«Автовзгляд» Кроме гарантированно искорёженного кузова автомобиля авария с участием военной техники для гражданских водителей чревата ещё и судебными разбирательствами с представителями российской армии, сообщает портал

Автор статьи вместе с юристом проанализировали ДТП, произошедшее 27 февраля в Курске, где четыре гражданских легковых автомобиля оказались зажаты двумя бронетранспортёрами.

Согласно п.2.7 правил дорожного движения автолюбителям запрещено пересекать и занимать место в организованной колонне с сопровождением. Если впоследствии будет доказано, что движение военной техники было организовано по всем требованиям, то вина водителей «легковушек» очевидна. Впрочем, по словам юриста Алексея Середина, даже если ответственность за ДТП возложат на военнослужащих, то в этом случае ждать от страховой компании выплаты по ОСАГО не стоит, поскольку федеральный закон не обязывает российскую армию страховать военную технику.