Врезавшийся в мост российский сухогруз протаранил круизный лайнер

Врезавшийся в мост в южнокорейском Пусане российский сухогруз Seagrand за 40 минут до этого протаранил круизный лайнер. Об этом сообщает The Korea Herald.

Газета пишет, что капитан судна — российский гражданин — был пьян. По данным морской полиции в его крови обнаружили 0,86 промилле алкоголя при допустимом уровне в 0,03 промилле. Имя мужчины не сообщается.

Управлял ли капитан сухогрузом во время столкновения, пока неизвестно. В Национальном агентстве морской полиции пояснили, что наказание грозит тому, кто непосредственно управлял судном или отдавал приказы, находясь под действием алкоголя.

Отмечается, что после столкновения с мостом Seagrand развернулось и попыталось уплыть.

О подробностях происшествия рассказали и в Росморречфлоте, передает РИА Новости . По информации федерального агентства, инцидент произошел при снятии с якоря: судно двигалось без буксира и лоцманской лодки. При столкновении с мостом в корпусе Seagrand образовалась дыра глубиной пять метров, у судна также сломалась сигнальная мачта. В то же время течи на сухогрузе нет, как и пострадавших. Предположительно, груза на борту в момент аварии не было.

Видеозапись, на которой российское судно врезается в автомобильный мост появилась ранее 28 февраля.