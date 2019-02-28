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В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве у торгового центра "Времена года", пострадало четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
"В 22:05 у ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, по предварительным данным, столкнулось четыре транспортных средства. Пострадало, по имеющейся информации, четыре человека", — рассказал собеседник агентства.
Движение в районе аварии крайне осложнено, отметили в пресс-службе. На месте аварии работают экстренные службы города, обстоятельства ДТП уточняются.
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ДТП , Видео , ГИБДД , РИА Новости
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