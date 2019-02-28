В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве у торгового центра "Времена года", пострадало четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД "В 22:05 у ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, по предварительным данным, столкнулось четыре транспортных средства. Пострадало, по имеющейся информации, четыре человека", — рассказал собеседник агентства. Движение в районе аварии крайне осложнено, отметили в пресс-службе. На месте аварии работают экстренные службы города, обстоятельства ДТП уточняются.