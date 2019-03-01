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Умер предполагаемый виновник ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Один из участников ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы скончался в больнице, трое пострадавших с различными травмами остаются в лечебных учреждениях, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Накануне в Twitter Московского транспорта сообщалось, что два человека тяжело пострадали в результате этого ДТП.
"В 22.00 на Кутузовском проспекте в районе владения 72 гражданин 1977 года рождения, управляя личным автомобилем Nissan Qashqai, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Vito и с Mitsubishi Pajero", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что после этого произошло столкновение Mitsubishi Pajero с Hyundai Grand Starex. ​Также собеседник рассказал, что четыре человека были госпитализированы с переломами и травмами головы. Водитель Nissan от полученных ранений умер в больнице.
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ДТП , Hyundai , Nissan , Nissan Qashqai , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi , МВД , РИА Новости
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