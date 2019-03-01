Умер предполагаемый виновник ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Один из участников ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы скончался в больнице, трое пострадавших с различными травмами остаются в лечебных учреждениях, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД

Накануне в Twitter Московского транспорта сообщалось, что два человека тяжело пострадали в результате этого ДТП.

"В 22.00 на Кутузовском проспекте в районе владения 72 гражданин 1977 года рождения, управляя личным автомобилем Nissan Qashqai, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Vito и с Mitsubishi Pajero", — рассказал собеседник агентства.