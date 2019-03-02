Авария под Костромой унесла жизни трех человек

В Костромской области в результате ДТП погибли 3 человека. На трассе столкнулись Renault Fluence и ГАЗель. Об этом сообщает ТАСС.

В аварии также пострадал один человек. ДТП произошло в Павинском районе области, на 37 километре автодороги Пыщуг — Боговарово. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречку, где и столкнулся с ГАЗелью. Два пассажира и водитель Renault Fluence погибли на месте происшествия. Водитель ГАЗели госпитализирован. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства аварии.