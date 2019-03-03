«Машины были в щепки разбиты»: очевидец о ДТП на МКАД

Непогода стала причиной аварии на западе МКАД. Из-за гололедицы здесь столкнулось около 40 автомобилей.

«59-й километр, 30 машин (тридцать!); 82-й, 7 машин и 95-й», — пишет телеграмм-канал Mash.

На этом участке перекрыты две полосы движения.

По данным телеканала Москва 24, авария произошла в районе улицы 3-я Черепковская, где столкнулись 38 автомобилей.

Движение в сторону Рублево-Успенского шоссе идет по трем полосам. Сообщается о двух пострадавших. Разлива топлива и возгорания на месте аварии нет.

По данным телеканала 360, пострадал один человек.

«Полиция подъезжала и скорая. Некоторые машины были в щепки разбиты. И автобусы, и машины. Катастрофа какая-то», — рассказал очевидец ДТП.

В воскресенье в столице снегопад и метель. Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности. Городские власти рекомендуют водителям пользоваться городским транспортом.