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«Машины были в щепки разбиты»: очевидец о ДТП на МКАД 

Рамблер + ещё 49 2 часа назад
Непогода стала причиной аварии на западе МКАД. Из-за гололедицы здесь столкнулось около 40 автомобилей.
«59-й километр, 30 машин (тридцать!); 82-й, 7 машин и 95-й», — пишет телеграмм-канал Mash.
На этом участке перекрыты две полосы движения.
По данным телеканала Москва 24, авария произошла в районе улицы 3-я Черепковская, где столкнулись 38 автомобилей.
Движение в сторону Рублево-Успенского шоссе идет по трем полосам. Сообщается о двух пострадавших. Разлива топлива и возгорания на месте аварии нет.
По данным телеканала 360, пострадал один человек.
«Полиция подъезжала и скорая. Некоторые машины были в щепки разбиты. И автобусы, и машины. Катастрофа какая-то», — рассказал очевидец ДТП.
В воскресенье в столице снегопад и метель. Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности. Городские власти рекомендуют водителям пользоваться городским транспортом.
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Видео
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