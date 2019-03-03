В Забайкальском крае девять человек получили травмы в результате столкновения маршрутки с автомобилем.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Инцидент произошёл на шестом километре автодороги «Могойтуй — Олочи».
«Водитель 1986 года рождения, управляя автобусом Fiat Ducato, который следовал по маршруту «Могойтуй — Чита» и перевозил 17 пассажиров, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении», — сказал собеседник.
Уточняется, что в итоге это привело к столкновению с автомобилем SsangYong.
В результате аварии пострадали водитель и восемь пассажиров Fiat.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и трёх автомобилей.