В Забайкалье девять человек пострадали в результате ДТП

В Забайкальском крае девять человек получили травмы в результате столкновения маршрутки с автомобилем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Инцидент произошёл на шестом километре автодороги «Могойтуй — Олочи».

«Водитель 1986 года рождения, управляя автобусом Fiat Ducato, который следовал по маршруту «Могойтуй — Чита» и перевозил 17 пассажиров, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении», — сказал собеседник.

Уточняется, что в итоге это привело к столкновению с автомобилем SsangYong

В результате аварии пострадали водитель и восемь пассажиров Fiat.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и трёх автомобилей.