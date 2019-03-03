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В ГИБДД раскрыли детали массового ДТП на западе Москвы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На западе столицы из-за сильного гололеда произошла серия мелких ДТП, а не одно крупное. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.
Уточняется, что аварии произошли 59-ом километре на МКАД на западе Москвы. Из-за них "движение сильно ограничено".
"Большинство аварий — мелкие… сейчас на месте работают инспектора", — рассказали в ГИБДД.
Также стал известно, что в одном из ДТП пострадал человек.
Отмечается, что причиной аварий мог стать гололед.
Ранее сообщалось, что около 40 автомобилей столкнулись на западе Москвы из-за гололеда.
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