В ГИБДД раскрыли детали массового ДТП на западе Москвы

На западе столицы из-за сильного гололеда произошла серия мелких ДТП, а не одно крупное. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

Уточняется, что аварии произошли 59-ом километре на МКАД на западе Москвы. Из-за них "движение сильно ограничено".

"Большинство аварий — мелкие… сейчас на месте работают инспектора", — рассказали в ГИБДД.

Также стал известно, что в одном из ДТП пострадал человек.

Отмечается, что причиной аварий мог стать гололед.

Ранее сообщалось, что около 40 автомобилей столкнулись на западе Москвы из-за гололеда.