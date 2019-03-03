Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Движение на 60-м километре МКАД восстановлено 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Оно было нарушено в результате нескольких мелких ДТП, а не одной массовой аварии, как ранее сообщалось, заявили в в пресс-службе столичного ГИБДД агентству РИА Новости.
«Движение на 60-м километре МКАД полностью восстановлено после серии мелких ДТП в 11.20», — заявил представитель ГИБДД Москвы.
Он также уточнил, что в воскресенье на 60-м километре МКАД, на внутренней стороне, произошли три аварии с участием трех машин, две — с участием четырех автомобилей, и одно ДТП с двумя единицами транспорта, в котором есть один пострадавший. В то же время на внешней стороне МКАД произошло два ДТП. В одной аварии столкнулись три машины, в другой — две.
Ранее появилась информация о массовом ДТП на 59-ом километре МКАДа с участием 38 автомобилей, которая была предоставлена РИА Новости представителем экстренных служб Москвы. Однако, ГИБДД ее не подтвердила.
Сегодня в столице объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада и ветра. Дорожный службы Москвы рекомендуют пользоваться городским транспортом.
Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН, какая погода ждет жителей московского региона в ближайшие дни.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Появилось видео аварии почти 40 автомобилей на МКАД В Москве расследуют гибель сотрудника ГИБДД Российский корабль протаранил южнокорейский мост
Комментарии
ДТП , Марина Макарова , ГИБДД , РИА Новости
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
«Желтый» уровень опасности: на МКАД столкнулись 40 машин
ДТП Статьи
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
«Машины были в щепки разбиты»: очевидец о ДТП на МКАД
ДТП Автоновости
Два БТР смяли четыре автомобиля в Курске
ДТП
Автоинспектор погиб в Москве
ДТП Бортжурнал
Водитель чудом не наехал на ребёнка
ДТП
Автоледи распихала людей на переходе капотом
ДТП
Россияне пригрозили перекрыть Транссиб
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение