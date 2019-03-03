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В Тверской области легковая машина врезалась в маршрутку 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легковая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом в Тверской области, восемь человек попали в больницу, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.
"По предварительной информации, в 12.50 на 15-м километре автодороги "Калязин — Кашин" водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Mercedes Benz", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, автобус ехал с восемью пассажирами по маршруту "Калязин — Кашин".
"В результате ДТП оба водителя, пассажир легковушки и пять пассажиров автобуса госпитализированы", — добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что тяжело пострадавших нет.
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ДТП , Renault Logan , Renault , ГИБДД , РИА Новости
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