В Тверской области легковая машина врезалась в маршрутку

Госавтоинспекции МВД РФ. Легковая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом в Тверской области, восемь человек попали в больницу, сообщили РИА Новости

"По предварительной информации, в 12.50 на 15-м километре автодороги "Калязин — Кашин" водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Mercedes Benz", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, автобус ехал с восемью пассажирами по маршруту "Калязин — Кашин".

"В результате ДТП оба водителя, пассажир легковушки и пять пассажиров автобуса госпитализированы", — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что тяжело пострадавших нет.