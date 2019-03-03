Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника

Телеканал "360" опубликовал кадры последствий серии ДТП на МКАД, снятые с беспилотника.

На кадрах видно, что несколько полос перекрыты, на месте происшествия работают эвакуаторы и сотрудники ГИБДД

По данным ГИБДД, на 60-м километре МКАД произошло несколько мелких аварии. Так, в двух из них участвовали четыре автомобиля, в трех — по три машины. Еще в одном случае столкнулись два транспортных средства, пострадал один из участников авариию

В Москве из-за сильного ветра и снегопада в воскресенье объявлен "желтый" уровень опасности. Власти советуют автомобилистам пользоваться городским транспортом.