«Желтый» уровень опасности: на МКАД столкнулись 40 машин

Почему на МКАД столкнулись четыре десятка автомобилей

В сети появилось видео с западного участка МКАД в районе Кунцево, где утром в воскресенье произошла серия ДТП в общей сложности с участием около 40 автомобилей. 3 марта в Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада и ветра. Дорожные службы Москвы рекомендуют пользоваться городским транспортом.

В Сети появилось видео с западного участка МКАД в районе Кунцево, где утром в воскресенье 3 марта произошла серия ДТП в общей сложности с участием около 40 автомобилей, передает РИА «Новости»

На кадрах видно, что две полосы движения транспорта перекрыты, при этом водителям приходится объезжать разбитые машины. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД , один человек пострадал в результате серии инцидентов. Движение на 60-м километре МКАД было временно ограничено, передает ФАН.

На МКАД произошли две аварии с участием 4-х машин, три аварии с участием 3-х машин и одна с участием 2-х автомобилей. Приблизительно в это же время на внешней же стороне дороге столкнулись 3 машины, а также было еще одно ДТП с участием 2-х автомобилей, рассказали в ГИБДД. В воскресенье в столице объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада и ветра.

В прошлом месяце в столичном Центре организации дорожного движения не согласились с лидерством Москвы по пробкам в мире. Таким образом в ведомстве поставили под сомнение данные международной организации INRIX, которая назвала столицу России городом с самыми большими пробками.

«Представители компании не обращались за данными в правительство Москвы, соответственно, какие сервисы и источники использовались для сбора данных, — неизвестно», — пояснили в ЦОДД.

Там добавили, что в ряде зарубежных городов водители вынуждены стоять в пробках больше времени, чем в Москве.

«По их данным, москвичи теряют в пробках 210 часов в год, в то время как в Риме эти потери составляют 254 часа, а итальянская столица занимает пятое место», — пояснили в ведомстве.

Также в прошлом месяце Следственный комитет России начала проверку инцидента, в ходе которого сотрудники ГИБДД во Владимирской области перекрыли трассу М-7 «Волга» автомобилями граждан, чтобы задержать нарушителя.

Пытавшийся скрыться от полиции таксист протаранил «живой щит», его смогли остановить и задержать лишь через 40 минут. В момент столкновения в машинах находились люди, следует из видеоролика, опубликованного в интернете. При этом в региональном управлении МВД заявили, что движение было просто перекрыто.

«С учетом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД в городе Владимире было перекрыто движение транспортного потока», — заявил начальник областного ГАИ полковник полиции Артур Амосов.

В начале февраля подал в отставку председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах . Главный дорожник России провалил сроки строительства ЦКАД. Ожидалось, что трассу построят к концу 2018 года. Протяженность — 530 км, общая стоимость проекта первоначально оценивалась в 300 млрд рублей.

Теперь же, согласно отчету Счетной палаты , сдать ЦКАД не удастся раньше середины 2021 года. По данным ведомства, «на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0% до 66% в зависимости от участка.

Между тем государство собиралось получить от эксплуатации трассы в 2019-2020 годах 22,4 млрд рублей, которые, теперь, естественно, не получит. При этом Счетная палата признала, что из-за отсутствия привлечения средств по всем концессионным соглашениям на строительство ЦКАД, кроме одного на 14 млрд рублей, оценить реальную стоимость строительства дороги вообще невозможно.

Ровно в тот же день, когда увольняли главу „Автодора“, министр транспорта Евгений Дитрих на правительственном часе в Госдуме докладывал об успехах дорожного строительства. По его словам, национальный проект „Безопасные и качественные дороги“, закончивший свое действие в 2018 году, был реализован успешно.

Министр щедро сыпал цифрами — в проекте участвовали 38 крупнейших городских агломераций, им было „охвачено“ более 40 млн человек. В итоге доля дорожной сети в нормативном состоянии в этих агломерациях составила 62,5%. То есть все равно более трети дорог в этих городах-счастливчиках непригодны для нормального дорожного движения, даже с точки зрения самого государства.