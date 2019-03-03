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Два человека погибли в ДТП в Пензенской области 

ТАСС + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Три легковых автомобиля столкнулись днем на автодороге в Пензенской области. В результате ДТП два человека погибли, еще трое были госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УГИБДД по региону.
ДТП произошло в 13:00 мск на 15-м километре автодороги Тамбов — Пенза.
"Произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Nissan Qashqai, ВАЗ-2115 и Nissan Primera. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115 от полученных травм скончались на месте", — говорится в сообщении.
Водитель Nissan Qashqai и двое его пассажиров были госпитализированы.
В связи с ДТП проводится проверка.
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ДТП , Nissan , Nissan Qashqai , Nissan Primera , ГИБДД
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