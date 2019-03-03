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Автомобиль въехал в толпу в США 

News.ru + ещё 2 50 минут назад
Полицейские задержали водителя, который подозревается в наезде на пешеходов и велосипедистов в американском Новом Орлеане и бегстве с места ДТП. В результате аварии, виновником которой его считают, погибли два человека.
Также насчитывается шесть пострадавших, травмы трех из них оцениваются как тяжёлые, передаёт CNN. Задержанным оказался 32-летний Тони Тэшонти.
«Мы смогли задержать его так быстро, потому что граждане остановили этого человека, так как они думали, что помогают кому-то, кто только что попал в аварию», — отметил глава полиции города Шон Фергюсон.
Ранее News.ru писал, что туристический автобус попал в ДТП в Таиланде. Четыре человека получили серьёзные травмы. Раненые доставлены в местные больницы. В общей сложности пострадали 14 человек. По предварительным данным, транспортное средство съехало в кювет.
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