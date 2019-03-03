Автомобиль въехал в толпу в США

Полицейские задержали водителя, который подозревается в наезде на пешеходов и велосипедистов в американском Новом Орлеане и бегстве с места ДТП. В результате аварии, виновником которой его считают, погибли два человека.

Также насчитывается шесть пострадавших, травмы трех из них оцениваются как тяжёлые, передаёт CNN . Задержанным оказался 32-летний Тони Тэшонти.

«Мы смогли задержать его так быстро, потому что граждане остановили этого человека, так как они думали, что помогают кому-то, кто только что попал в аварию», — отметил глава полиции города Шон Фергюсон.

Ранее News.ru писал, что туристический автобус попал в ДТП в Таиланде. Четыре человека получили серьёзные травмы. Раненые доставлены в местные больницы. В общей сложности пострадали 14 человек. По предварительным данным, транспортное средство съехало в кювет.