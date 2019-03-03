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Оставят без штанов: что будет, если попасть в ДТП на каршеринговом авто 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Автовзгляд» составил порядок действий при попадании в ДТП на автомобиле, арендованном у каршеринговой компании, и пояснил, что грозит водителю, если он оказался виноват.
Эксперт уверяют, что первоначальные действия при аварии на каршеринговом авто ничем не отличаются от общепринятых.
Сперва необходимо убедиться не пострадали ли пассажиры в автомобиле и люди в машине «оппонента». Затем следует вызвать ГИБДД и при необходимости «скорую помощь». Водителю арендованного автомобиля нужно поставить в известность оператора каршеринговой компании. Далее следует сфотографировать или снять на видео повреждения машины. Материалы приложить к пакету документов о ДТП и направить арендодателю.
Специалисты поясняют, что в случаях, когда автомобиль способен передвигаться самостоятельно, есть вариант поставить машину в любом разрешенном месте и завершить сессию. В ситуациях, когда повреждения значительные, оператор может потребовать дождаться представителя компании, а некоторые и вовсе настаивают, чтобы машина была эвакуирована на стоянку компании. Однако зачастую процесс «ожидания» в этом случае оплачивать не приходится.
Если ДТП произошло не по вине клиента каршеринговой компании, все затраты по ремонту несёт сервис по аренде автомобилей. Другое дело — когда вина клиента очевидна.
В первую очередь со счёта виновника аварии будет списана сумма компенсации, указанная в соглашении. При этом деньги списываются автоматически в течение нескольких дней после ДТП.
Некоторые компании используют франшизу, при которой клиент берет на себя часть расходов по возмещению ущерба. Система предполагает выплату компенсации в зависимости от объема причиненного ущерба. Максимальная выплата при ущербе до 100 000 рублей может варьироваться от 15 000 до 45. В случаях, когда повреждения оценены больше чем в 100 000, пользователю придется заплатить еще и 15% от общей суммы ущерба.
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ДТП , ГИБДД , АвтоВзгляд
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