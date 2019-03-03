Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Челябинской области автобус с 47 детьми занесло в кювет 

РИА Новости + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Автобус с 47 детьми съехал в кювет на трассе в Челябинской области, пострадавших нет, сообщили власти региона.
По данным управления федеральных автодорог "Южный Урал", на трассе М-5 "Урал" в Златоусте на 1742-м километре в воскресенье автобус с детьми в условиях снегопада занесло в кювет. ГУМЧС по региону решает вопрос с администрацией города Златоуста по эвакуации детей.
"Ситуация с детьми, чей автобус застрял на трассе М-5 при попытке избежать ДТП, находится в управляемой плоскости и под полным контролем властей, управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" и представителей МЧС. Жизни и здоровью ребят ничего не угрожает. В настоящий момент автобус продолжил движение к пункту назначения", — говорится в официальном Telegram-канале главы региона.
Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин уточнил РИА Новости, что автобус ехал из Сатки в Челябинск, в салоне автобуса находились 47 детей.
В УГИБДД по региону пока не прокомментировали данную информацию.
Последние новости
Украина пообещала РФ не повторять "Норд" — в обмен на право ловить рыбу Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина В воздушном бою Индии и Пакистана встретились Су-30 и F-16
Комментарии
ДТП , МЧС , ГИБДД , РИА Новости
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
«Желтый» уровень опасности: на МКАД столкнулись 40 машин
ДТП Статьи
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
«Машины были в щепки разбиты»: очевидец о ДТП на МКАД
ДТП Автоновости
Два БТР смяли четыре автомобиля в Курске
ДТП
Автоинспектор погиб в Москве
ДТП Бортжурнал
Водитель чудом не наехал на ребёнка
ДТП
Автоледи распихала людей на переходе капотом
ДТП
Россияне пригрозили перекрыть Транссиб
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение