В Челябинской области автобус с 47 детьми занесло в кювет

Автобус с 47 детьми съехал в кювет на трассе в Челябинской области, пострадавших нет, сообщили власти региона. По данным управления федеральных автодорог "Южный Урал", на трассе М-5 "Урал" в Златоусте на 1742-м километре в воскресенье автобус с детьми в условиях снегопада занесло в кювет. ГУМЧС по региону решает вопрос с администрацией города Златоуста по эвакуации детей. "Ситуация с детьми, чей автобус застрял на трассе М-5 при попытке избежать ДТП, находится в управляемой плоскости и под полным контролем властей, управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" и представителей МЧС. Жизни и здоровью ребят ничего не угрожает. В настоящий момент автобус продолжил движение к пункту назначения", — говорится в официальном Telegram-канале главы региона. Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин уточнил РИА Новости , что автобус ехал из Сатки в Челябинск, в салоне автобуса находились 47 детей. УГИБДД по региону пока не прокомментировали данную информацию.