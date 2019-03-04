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Большегруз протаранил надземный переход во Владивостоке: видео 

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Инцидент произошел в районе улицы Калинина.
Во Владивостоке фура с прицепом едва не снесла надземный пешеходный переход. К счастью, в момент наезда большегруза, дорогу по пешеходной зоне никто не переходил.
Как видно по кадрам, распространенным в социальных сетях, металлическая конструкция уцелела, зато машина получила значительные повреждения. Авария произошла в районе улицы Калинина.
Автомобиль Freightliner двигался от остановки «Диомид» в сторону Окатовой, но недалеко от ТЦ «Зеленый остров» протаранил надземный пешеходный переход.
О пострадавших не сообщается. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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