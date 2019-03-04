Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Югре

Автобус попал в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, травмы получили семь человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"На 4-м км автодороги Нягань — Талинка водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом въехал в грузовую машину MAN, которая стояла на обочине. От удара полуприцеп вынесло на полосу встречного движения и он столкнулся с автобусом Fiat, — сказал представитель ГИБДД.

Всего автобусе было шесть человек, включая водителя. "Все они, а также водитель Volvo доставлены в больницу", — уточнили в ведомстве.

Причины аварии устанавливаются.