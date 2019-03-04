В Москве столкнулись два пассажирских автобуса

У станции метро «Выхино» в аварию попали два пассажирских автобуса, передаёт «Говорит Москва». У одной машины разбито лобовое стекло, другую вынесло на тротуар.

На сайте радиостанции размещена фотография с места происшествия. На снимке изображён автобус, выехавший за пределы проезжей части. Многотонная машина в результате смяла дорожное ограждение. Рядом виден лежащий на земле светофор. При этом существенных повреждений самого автобуса не заметно. «Говорит Москва» сообщает, что в ДТП поучаствовали рейсовый подмосковный автобус и автобус «Мосгортранса».

Авария произошла на улице Косинской около дома №13, уточняет «Вечерняя Москва». Автобусы столкнулись перед съездом с Новокосинского шоссе на Выхино. По словам очевидцев, в результате некоторые пассажиры вынуждены были пешком добираться до ближайшей станции метро. В ГИБДД автору статьи сообщили, что в аварии никто не пострадал.

Ранее у станции метров «Выхино» в автомобильной аварии травмы получили 5 человек. Столкнулись пассажирский автобус и маршрутка. ДТП произошло у дома №19Б на улице Красный Казанец. По информации автоинспекторов, пострадавшим нанесён лёгкий вред здоровью. Госпитализация никому не понадобилась.