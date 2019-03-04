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Легковушка спасла «Газель» от «моста глупости» 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
На Софийской улице легковой автомобиль врезался в фургон прежде, чем он успел "разложиться" под низким мостом.
Инцидент произошел утром 4 февраля у "моста глупости". На фотографиях, снятых на месте происшествия, видно, что буквально в метре от очень низкого моста произошло столкновение Mazda и фургона, который явно не проходит по высоте под эстакадой.
Остается неизвестным, подрезала ли "Мазда" "Газель", или водитель фургона в последний момент начал перестраиваться влево. Однако в комментариях под снимками пользователи шутят, что автомобилист пожертвовал своей машиной, чтобы спасти "Газель" от столкновения с мостом, и называют водителя "Мазды" "героем дня".
Напомним, "мост глупости" на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги до недавнего времени оставался одним из самых аварийных мест в Северной столице. С 2013 года там происходят регулярные аварии с участием фургонов.
Последний случай произошел совсем недавно, в конце января. Тогда водитель не заметил знак, указывающий на то, что высота конструкции не превышает 2,1 метра, а на нижней балке моста — красно-белую разметку.
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Комментарии1
ДТП , Mazda
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