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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пять человек обратились за медицинской помощью после ДТП в Новосибирске, в результате которого автобус столкнулся с фонарным столбом, сообщил ТАСС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
"Водитель 1967 года рождения двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Мира в сторону улицы Немировича-Данченко. По причинам, которые сейчас устанавливаются, совершил наезд на световую опору. В результате ДТП 5 человек обратились за медицинской помощью, все в сознании", — сообщил Савченков.
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