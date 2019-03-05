Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске

Пять человек обратились за медицинской помощью после ДТП в Новосибирске, в результате которого автобус столкнулся с фонарным столбом, сообщил ТАСС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. "Водитель 1967 года рождения двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Мира в сторону улицы Немировича-Данченко. По причинам, которые сейчас устанавливаются, совершил наезд на световую опору. В результате ДТП 5 человек обратились за медицинской помощью, все в сознании", — сообщил Савченков.