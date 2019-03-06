Семейная пара погибла в ДТП с участием фуры на Урале 

Супружеская пара погибла в Свердловской области в ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе грузовика. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
ДТП произошло вечером 5 марта на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге в Свердловской области.
По предварительной информации, у грузового автомобиля МАЗ лопнуло колесо и он выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Среди них оказались Volkswagen, Ford Fusion, Daewoo Nexia.
В результате аварии погибла супружеская пара, находившаяся в Ford. Фура после столкновения вылетела в кювет. Водителю грузовика оказали медицинскую помощь на месте. Врачи диагностировали у него ушибы и закрытую черепно-мозговую травму.