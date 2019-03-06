Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уснул за рулем: на Ставрополье ЗИЛ раздавил Mercedes 

Рамблер + ещё 19 17 минут назад
6 марта в Ставропольском крае столкнулись ЗИЛ и микроавтобус Mercedes, сообщает РИА Новости. 4 человека погибли на месте аварии, ещё двое скончались по пути в больницу.
Трагедия произошла около 5.30 утра на федеральной трассе «Кавказ» в районе села Дворцовское. Установлено что, водитель ЗИЛа, ехавший со стороны Невинномысска в направлении Минеральных вод, выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Mercedes Vito.
«По предварительной версии, водитель автомашины ЗИЛ заснул за рулем», — сообщили в региональном управлении ГИБДД.
В ведомстве также отметили, что на момент аварии в Mercedes, который предположительно вёз граждан Азербайджана в Москву, находились 8 пассажиров и водитель. Четверо из них погибли на месте, ещё двое скончались в карете «скорой помощи», трое госпитализированы с серьёзными травмами.
Автоинспекторы подчеркнули, что сопутствующей причиной возникновения аварии стало отсутствие разделительного ограждения между полосами.
На месте происшествия до сих пор работают правоохранители, устанавливают все обстоятельства ЧП. Движение по трассе в районе инцидента затруднено. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Комментарии2
ДТП , Видео , Завод имени И.А. Лихачева , ГИБДД , РИА Новости
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
Любителей кататься по обочине настигло возмездие
ДТП
Нарушитель оторвался от полиции, дрифтуя на шоссе
Автоновости
«Желтый» уровень опасности: на МКАД столкнулись 40 машин
ДТП Статьи
Такси только для женщин поедет по Чечне
Автоновости
Водитель протаранил «запершие» его машины
ДТП
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение