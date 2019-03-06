Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших

Уснул за рулем: на Ставрополье ЗИЛ раздавил Mercedes

6 марта в Ставропольском крае столкнулись ЗИЛ и микроавтобус Mercedes, сообщает РИА Новости . 4 человека погибли на месте аварии, ещё двое скончались по пути в больницу.

Трагедия произошла около 5.30 утра на федеральной трассе «Кавказ» в районе села Дворцовское. Установлено что, водитель ЗИЛа, ехавший со стороны Невинномысска в направлении Минеральных вод, выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Mercedes Vito.

«По предварительной версии, водитель автомашины ЗИЛ заснул за рулем», — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В ведомстве также отметили, что на момент аварии в Mercedes, который предположительно вёз граждан Азербайджана в Москву, находились 8 пассажиров и водитель. Четверо из них погибли на месте, ещё двое скончались в карете «скорой помощи», трое госпитализированы с серьёзными травмами.

Автоинспекторы подчеркнули, что сопутствующей причиной возникновения аварии стало отсутствие разделительного ограждения между полосами.

На месте происшествия до сих пор работают правоохранители, устанавливают все обстоятельства ЧП. Движение по трассе в районе инцидента затруднено. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела.