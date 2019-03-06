В ГИБДД назвали возможную причину ДТП на Ставрополье

Причиной ДТП с участием микроавтобуса из Азербайджана на Ставрополье с шестью жертвами могла стать усталость водителя грузового автомобиля, выехавшего на встречную полосу. Об этом сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД. По уточненным данным Госавтоинспекции, с микроавтобусом столкнулся автомобиль "ЗИЛ", ранее сообщалось о "ГАЗ-66".

"По предварительной версии, водитель автомашины "ЗИЛ", двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, заснул за рулем, в результате чего выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с минивэном Mercedes Vito", — уточняется в сообщении.

Как сообщили ТАСС в отделе пропаганды, полуфургон " ЗИЛ ", по предварительным данным, ехал из Краснодарского края. В микроавтобусе в момент аварии находились восемь человек, предположительно, все — граждане Азербайджана. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС , что в больнице Невинномысска в настоящий момент находятся четыре человека, один из них — уроженец Краснодарского края, еще двое — жители Азербайджана. Четвертый пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, его личность устанавливается.

ДТП произошло в 05:30 мск среды на 252-м км федеральной автодороги "Кавказ" недалеко от города Невинномысска. Микроавтобус осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву. В ДТП шесть человек погибли, еще пятеро пострадали.